لو باريزيان: أوباميانغ الخطة البديلة فقط لسان جيرمان

أكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن هناك بالفعل تفكير لدى إدارة نادي باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وقالت الصحيفة أن الأمر يأتي كخطة بدية فقط من خلال الإدارة بقيادة القطري ناصر الخليفي في حالة الفشل في ضم المهاجم الدولي التشيلي ألكسيس سانشيز من أرسنال الإنكليزي.

اللاعب التشيلي يبدو وأنه لن يجدد تعاقده مع الغانرز قبل نهاية عقده في عام 2018 ولكن هناك اهتمام كبير لخدماته من نادي بايرن ميونيخ الألماني ليكون بديل مستقبلي للفرنسي فرانك ريبيري.

لذلك في حالة عدم نجاح الخليفي في ضم سانشيز سيكون هناك مفاوضات قوية بينه وبين مهاجم دورتموند لضمه.