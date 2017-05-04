مدير إنتر ميلان يتابع نجم موناكو امام يوفنتوس

تواجد بييرو أوسيليو المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان الإيطالي في ملعب لويس الثاني أمس لمتابعة موناكو الفرنسي أمام يوفنتوس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت توتو ميركاتو الإيطالية أن اوسيليو تواجد من أجل متابعة برناردو سيلفا صانع ألعاب فريق موناكو الفرنسي في مباراة أمس، والتي خسرها الفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن سيلفا قدم مستويات مميزة للغاية وصار هدفا للعديد من الأندية التي تتقاتل من أجل ضمه أبرزها مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وكان موناكو قد حدد مبلغا ماليا قدره 60 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة.