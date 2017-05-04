مفاوضات مارطونية تنتظر وفد الفاف في البحرين

كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الجزائري لم يفصل بعد في الشخصية التي سيمنحها صوت الجزائر في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا عن القارة السمراء، حيث ينتظر أن يصل وفد الفاف بقيادة الرئيس زطشي إلى العاصمة البحرينية المنامة من أجل الشروع في جلسات مع المرشحين الخمسة لحد الآن، وهم المصري أبوريدة، وممثل اتحادية ناميبيا، السينغال، الكاميرون وجزر موريس قبل تحديد من سينال صوت الفاف.

صوت الفاف لمن يمنح ضمانات بخدمة الجزائر

الأكيد أن وفد الفاف الذي يفتقد الخبرة حاليا باستثناء المكلف بالمنتخبات الوطنية جهيد زفزاف سيجلس مع المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا من أجل معرفة مقترحات كل واحد وما يمكن أن يقدمه للكرة الجزائرية إن نال العضوية، فزطشي سيعمل على تدعيم المرشح الذي يجده قادرا على الاستفادة منه بغض النظر عن الجنسية أو القومية، فتواجد المصري هاني أبوريدة لا يعني بالضرورة أن الفاف ستمنحه صوتها لأن موازين القوى في الكاف تغيرت وأبوريدة قد يخرج كما خرج روراوة وحياتو اللذين هبت عليهم رياح التغيير.

ب-بكوش