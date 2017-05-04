ممثل الأمم المتحدة: مونتاري مصدر إلهام للجميع

أكد زيد رائد الحسين المفوص السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن الغاني سولي مونتاري قام برد الفعل الصائب بالخروج من ملعب المباراة بعد هتافات عنصرية طالت اللاعب في مباراة بالدوري الإيطالي.

مونتاري لاعب بيسكارا كان قد تعرض لهتافات عنصرية في مباراة فريقه أمام كالياري في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.

وكان اللاعب قد حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90 من زمن اللقاء بعد طلبه إيقاف المباراة من حكم الساحة، وحصل مونتاري على إيقاف لمباراة واحدة لخروجه من الملعب بدون إذن حكم اللقاء.

الحسين قال لصحفيين في مدينة جنيف السويسرية: “مونتاري مصدر إلهام لنا جميعاً في مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

وتابع “العنصرية والتعصب الأعمى لا يجب السماح بها في المناسبات الرياضية”.

وتلقى مونتاري دعماً كبيراً من كل أنحاء العالم بعد الواقعة التي تعرض لها بمساندة كبيرة من رئيس نادي بيسكارا وممثل منظمة اللاعبين المحترفين العالمية التي طالبت بإلغاء إيقاف اللاعب لمباراة واحدة