واست بروميتش ألبيون يرغب في ضم سليماني وليستر لا ينوي تسريحه

كشفت تقارير إنجليزية أمس الأربعاء أن نادي واست بورميتش ألبيون ومدربه توني بوليس يرغبون في ضم الدولي الجزائري إسلام سليماني، موقع “ريد واست بروم” المقرب جدا من النادي قال أن توني بوليس لم يهضم بعد ما حصل الصيف الماضي بعد أن سرق مسيرو ليستر سيتي اللاعب وسيعود بكل قوة في الصيف المقبل علّه ينجح في ضمه، ولم يذكر الموسم السابق قيم الصفقة ولو أنها وبكل تأكيد لن تكون بقيم الموسم الماضي، نظرا لتراجع مستوى الجزائري كثيرا، للإشارة فإن مدرب واست بروم توني بوليس تكلم قبل أسبوع فقط وعلى هامش لقاء فريقه ضد الثعالب عن صفقة إسلام وقال أنه كان أقرب لناديه قبل أن تغريه إدارة ليستر سيتي بالأموال وخاصة بدوري أبطال أوروبا .

ليستر سيتي لا ينوي تسريحه ولا إعارته

في سياق ذي صلة كشفت تقارير أن مسيري نادي ليستر سيتي لا ينون تسريح لاعب الخضر إسلام سليماني نهاية الموسم، التقارير كشفت أن الإدارة مازالت تؤمن بقدرات الجزائري وستمنح له فرصا جديدة مستقبلا، لكن هذه تبقى نصف الحقيقة فقط أما النصف الثاني فهو رغبته في بيعه للصين بأعلى الأسعار عوض إعارته لأحد أندية الدوري الإنجليزي أو بيعه بأزهد الأثمان، هذا ويحظى إسلام بعروض من الصين يقال أنها أكبر من مبلغ شرائه الذي وصل لثلاثين مليون أورو، كما أن ناديه السابق سبورتينغ لشبونة يرغب أيضا بإعادته ولكن بنظام الإعارة فقط .

بورقعة-ع