الجزائر تحافظ على مركزها الـ54 عالميا

أفرج الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا ” عن تصنيفه الشهري لمنتخبات العالم أمس الخميس، التصنيف الذي صدر أمس لم يعرف أي تغيير لدى غالب المنتخبات، عطفا على أن الشهر الحالي خال من المنافسة، وتبعا لذلك فقد حافظ رفقاء براهيمي على المركز الذي حصلوا عليه في الشهر الماضي وبنفس الرصيد النقطي، بعد أن غابت المنافسة في الشهر الماضي في أغلب الاتحادات القارية وهو المركز الـ54 عالميا، هذا وكان المنتخب الوطني قد سقط سقوطا حرا في آخر شهرين وصل به الأمر إلى غاية الخروج من قائمة أحسن خمسين منتخب .

الجزائر تحافظ على مركزها الـ11 على الصعيد الإفريقي

محافظة المنتخب الوطني على مركزه العالمي لم يغيّر كثيرا من ترتيبه الإفريقي، حيث واصلت الجزائر في المركز الـ11 إفريقيا متخلفة عن كل من مصر الأولى، السنغال الثانية، الكاميرون بطل إفريقيا الثالثة، بوركينا فاسو الرابعة، نيجيريا الخامسة، الكونغو الديمقراطية السادسة، تونس السابعة، غانا الثامنة، كوت ديفوار التاسعة والجارة المغرب التي أتت في المركز العاشر، كل الفرق التي سبق ذكرها حافظت على مراكزها السابقة في التصنيف الشهري الماضي.

غينيا في المركز الـ71 عالميا والطوغو السادس بعد المائة

وبما أننا على أبواب لقاءين أحدهما ودي والآخر رسمي مطلع الشهر المقبل ضد كل من غينيا والطوغو على التوالي، فلا ضير في معرفة ترتيب هذين المنتخبين في التصنيف الشهري، البداية بالطوغو خصم الخضر في تصفيات كأس إفريقيا، حيث حلّ رفقاء أديبايور في المركز السادس بعد المائة عالميا والسابع والعشرين إفريقيا، وهو مركز متأخر جدا فيما حلّت غينيا في المركز الـ71 عالميا والرابع عشر على الصعيد الإفريقي غير بعيد عن ترتيب المنتخب الوطني.

ع.ب