الشباب السعودي يجدد تعاقده مع بلعمري

أعلن نادي الشباب السعودي أمس الخميس وعلى حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه جدّد تعاقد لاعبه الجزائري جمال الدين بلعمري لسنتين إضافيتين ليرتبط الدولي الجزائري بذلك بناديه السعودي إلى غاية صيف 2020 ( تبقى عام من عقده الحالي )، هذا وخاضت إدارة الشباب مفاوضات شاقة مع وكيل أعمال بلعمري، حيث رفض الجزائري بداية البقاء في الشباب وطالب بدراسة العروض التي تصل ناديه لكن تدخل مدرب الشباب سامي الجابر وكلامه مع لاعب النصرية السابق جعله يتراجع عن فكرة الرحيل، هذا وهدّد بلعمري مرارا إدارة ناديه بالرحيل، حيث كشف في عدة حوارات أنه يملك عدة عروض لكنه اختار البقاء في الأخير

ع.ب