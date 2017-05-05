الصحافة الإيطالية تختلف حول مستقبل غلام، اللاعب بين الميلان وأندية أوروبا الكبرى

مازال الحديث عن مستقبل الدولي الجزائري يشغل حيزا كبيرا في الإعلام الإيطالي، حيث ركزت عديد التقارير والمواقع على مستقبل الجزائري والغريب أن المواقع المقربة وغير المقربة من نابولي أتت بأخبار متضاربة فمنهم من ربطه بميلان مجدّدا ومنهم من أكد أن وجهته ستكون خارج إيطاليا بالكامل ليعلب مع أحد أندية أوروبا الكبيرة .

نابولي قدم عرضا جديدا زهيدا وإجماع على رحيله نهاية الموسم

ورغم الاختلاف في تحديد الوجهة، إلا أن الكل مجمع في إيطاليا على أن مستقبل غلام سيكون خارج ناديه، موقع كالشتيو ميركاتو ومعه “تريبينا” “ألدو ريفيتا” “نابولي نيوز” وغيرها من المواقع الإيطالية قالت أن غلام سيرحل، موقع كالتشيو ميركاتو انفرد بخبر قال فيه أن المبلغ الكبير الذي كانت تنوي الإدارة منحه لفوزي من أجل التجديد ليس سوى 1.6 مليون أورو وهو مبلغ رفضه وكيل غلام من دون مناقشة .

تقارير تؤكد احتمال انتقال غلام لميلان عن طريق الإعارة

رغم أن موقف رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس من مسألة انتقال غلام إلى ميلان وضاح وهو الرفض، إلا أن تقارير قالت أمس أن الأمر بات ممكنا، موقع “كالتشيو تي 8 ” الإيطالي قال أن إدارة ميلان ستعمل على بيع لاعبها دي تشيلو إلى نابولي بدل جوفنتوس على أن يقبل دي لاورنتيس بعرض لاعبه غلام للبيع لصالح الميلان، الأمر سيكون أشبه بالمقايضة لكن مع فوارق طفيفة في القيم لصالح الجزائري بكل تأكيد .

تشيلسي في مقدمة الأندية الراغبة في ضمه وعودة قوية للبايرن

وعكس التقارير السابقة، كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الشهير أن إدارة نابولي شرعت في مفاوضاتها مع عدة أندية من أجل بيع غلام، الموقع السابق قال أن أتليتيكو مدريد ليس الوحيد بل هناك عدة أندية راغبة في ضم الجزائري يتقدمها البطل المرتقب للدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي الذي سيقدم عرضا رسميا قريبا، كما تكلم عن عودة قوية للبايرن الذي قيل قبل أشهر أنه اتفق رسميا مع غلام، دي لاورنتيس لا يمانع البتة مفاوضة هذه الأندية لأجل بيع غلام لكنه في المقابل لا يرى نفسه في طاولة واحدة مع مسيري الميلان من أجل لاعبه الجزائري رغم الأحاديث الكثيرة عن المقاضية .

صحافة مرسيليا ترغب في رؤية غلام بقميص ناديها

بعيدا عن الصحافة الإيطالية، وبالحديث دائما عن أخبار غلام، نشر أمس موقع “ترانسفار أو أم” الخاص بأخبار نادي الجنوب الفرنسي مرسيليا تقررا تكلم فيه عن ضرورة تحرك النادي صوب غلام، لاعب الخضر وبحسب ذات الموقع يعتبر فريسة سهلة، كما أنه لاعب كبير وضمه سيكون أحسن صفقات الموسم، هذا ويعتبر مرسيليا من أقوى الأندية ماليا ولن يعجز عن دفع قيمة انتقال الجزائري ولا راتبه الذي يطلبه، لكنه قد يعجز عن إقناعه بالعودة للعب في فرنسا، وهو الذي يرفض الأمر رفضا قاطعا، يذكر أن مرسيليا هو ثاني ناد يطلب ود غلام بعد العملاق الباريسي وفوزي سيفضل الانتقال للأخير في حال قبل العودة لليغ 1 .

عزوز.ب