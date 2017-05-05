انتقادات لاذعة لغزال بعد سقوط ليون في الدوري الأوروبي

لم يسلم الدولي الجزائري رشيد غزال من النقد الذي وجه لفريقه ليون بعد السقوط المدوي في نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد أجاكس برباعية كاملة، ورغم أنه شارك بديلا فقط، إلا أن أنصار ليون صبوا جام غضبهم على الجزائري ووصفوه بالعالة وهاجموا المدرب جينيزيو الذي أقحمه، وطالبوا الرئيس جون ميشال أولاس بطرد الاثنين، هذا وضيع ليون تقريبا كل فرصه للعب دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث عولت الإدارة كثيرا على هذه المنافسة من أجل المرور لأعرق بطولات أوروبا بعد عجزها عن فعل ذلك من بوابة الدوري الفرنسي.

واست هام، لازيو، غلطة سراي وموناكو يعاودون اتصالاتهم بغزال

ورغم أنه لم يعد مرغوبا في وجوده في ناديه الحالي وسيرحل بصفة رسمية نهاية الموسم مجانا، إلا أن الجزائري مازال يحظى بترحيب كبير في أماكن أخرى غير ليون، الصحافة الإنجليزية شدّدت أمس على أن نادي واست هام سيرمي بكل ثقله في صفقة الجزائري وسيعمل على تقديم الراتب الأكبر له من أجل جلبه، نادي لازيو الإيطالي مازال يرغب هو الآخر في ضمه، وكشفت تقارير أمس الجمعة، أنه لم يفقد الأمل بعد في ضمه، إلى جانب هذين الناديين يوجد نادي غلطة سراي التركي في تأهب مستمر مثله مثل نادي موناكو، الذي بدأ برسم خريطة الموسم المقبل وغزال سيكون ضمن مخططاته على ما يبدو.

عزوز.ب