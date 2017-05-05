براهيمي يدافع عن نفسه بعد طرده ويقترب من الرحيل عن بورتو

أدلى لاعب الخضر ياسين براهيمي بحوار مطول للمجلة الرسمية لناديه بورتو سيصدر لاحقا، تكلم فيه عن أمور كثيرة ، الموقع الرسمي لبورتو وضع بعض المقتطفات من الحوار رآها الأهم تكلم فيها براهيمي عن واقعة طرده ضد براغا والتي وصفها بالظالمة وغير المستحقة، ياسين نفى عن نفسه كل التهم الموجهة إليه، وقال أن الحكم الرابع طرده من دون سبب.

براهيمي:” الحكم الرئيسي لم يكن يعرف سبب طردي من الأساس“

وبعد أن نفى عن نفسه تهمة الإساءة، تكلم براهيمي عن واقعة الطرد بالتفصيل، حيث كشف قائلا” وقفت لأحتج مثلي مثل كل لاعبي الدكة بعد عدم احتساب خطأ شرعي لفريقي لكن الحكم الرابع توجه مباشرة للحكم الرئيسي وطالبه بطردي، لم أفهم السبب، توجهت بعد نهاية اللقاء للحكم الرئيسي لكي أستفسر فأكد لي أن الحكم الرابع هو من اتخذ قرار طرده لأتوجه إليه وأسأله لكن هذا الأخير أخبرني أنني أسأت إليه بعبارات غير لائقة، وهو أمر غير صحيح” يذكر أن براهيمي قد استنفد العقوبة بغيابه عن لقاء فيرنسي وتشافيس وسيكون حاضرا في لقاء فريقه المقبل في الدوري.

“علينا أن نقاتل من أجل الجماهير“

إلى جانب حديثه عن لقاء براغا وطرده التعسفي تكلم براهيمي أيضا عن الموسم بصفة عامة، وخاصة ما تبقى منه من لقاءات، ياسين طالب زملائه اللاعبين بضرورة القتال على آخر دقيقة من أجل تحقيق لقب للأنصار، الذين وصفهم بأنهم رائعون ويستحقون التضحية من أجلهم.

رحيله عن بورتو بات وشيكا والوجهة إنجليزية

وبمناسبة الحوار الذي أجراه، علقت بعض التقارير عن إمكانية رحيل براهيمي عن فريقه بورتو الصيف المقبل، التقارير الصحفية، قالت أن براهيمي سيرحل بشكل شبه أكيد، حيث أن الإدارة ووكلاء أعماله متفقون مبدئيا على ذلك، لكن بشرط أن يكون العائد المالي كبيرا جدا، براهيمي لا تنقصه العروض خاصة من الدوري الإنجليزي لكن هل بإمكان أي من الفرق التي طلبت وده أن تدفع أكثر من أربعين مليون أورو ؟ .

بورقعة.ع