بن طالب ضمن أجندة شالك للموسم المقبل والنادي لن يبيعه

نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية الشهيرة أمس الجمعة تقريرا عن نادي شالك ومعركة الميركاتو الصيفي الذي تنتظره بعد نهاية موسم شاق، الصحيفة الأشهر في ألمانيا قالت أن إدارة شالك ستعمد لبيع الكثير من اللاعبين، خاصة أولئك الذين أثبتوا محدودية مستواهم كما ستقوم ببناء فريق قوي بتدعيمات كبيرة وخاصة بلاعبي الموسم الحالي الممتازين وأبزرهم الدولي الجزائري نبيل بن طالب، الذي سيكون حجر الأساس لتشكيلة الموسم المقبل، أخبار “بيلد” تأتي كنفي قاطع لكل الأخبار التي روجت سابقا عن إمكانية رحيل بن طالب خاصة بعد مستواه الكبير في النصف الأول من الموسم.

لاعب الخضر سيظهر كصانع ألعاب في لقاء فرايبوغ المقبل؟

كشفت تقارير ألمانية أمس الخميس، أن مدرب شالك يعاني من عدة غيابات خاصة في خط الوسط ما سيصعب مهمته كثيرا في لقاء الجولة المقبل ضد فرايبورغ، موقع “دبليوا” الألماني قال أن ماركوس فان زيرل سيعمد لإيجاد حلول من داخل المجموعة، حيث سيسند مهمة صناعة اللعب للاعب الخضر نبيل بن طالب وهو واثق من قدرته على النجاح، فرغم أنه لاعب وسط دفاعي في الأساس، إلا أن الجزائري دائما ما كان حاسما في الأمام حيث سجل أهدافا كثيرة ومرر كرات أكثر ولن يرفض من دون شك مهمة صناعة اللعب.

عزوز.ب