زطشي يثّبت عقوبة بلايلي ومرزوقي ويحذر

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي من خلال مقطع فيديو له تم تصويره خلال زيارته لإحدى المدارس في العاصمة وحديثه إلى بعض التلاميذ، أنه لن يتم العفو عن اللاعبين الذين ثبت في حقهم تناول المنشطات أو المواد المحظورة بما فيهم لاعبي اتحاد العاصمة يوسف بلايلي ومرزوقي من مولودية الجزائر اللذين سقطا في فخ المنشطات.

زطشي:” غض الطرف على مثل هذه الأمور يعني تشجيعنا على تناول المنشطات”

جاء حديث زطشي لتلاميذ مدرسة زغارة بمناسبة حضوره لمباراة استعراضية من أجل تحفيزهم على ممارسة الرياضة و تحذيرهم من الوقوع مستقبلا في مغبة المنشطات، حيث قال:” لو نغض الطرف على مثل هذه الأمور سوف تتعفن أكثر فأكثر أوضاع الكرة الجزائرية و لو في كل مرة نقوم بالعفو سوف نشجع بقية الرياضيين على تناول المنشطات لذا فمن أخطأ يدفع ثمن خطأه”.

ج.ك