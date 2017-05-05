سوداني يسجل مجدّدا ويبتعد في صدارة هدافي الدوري

قلص نادي دنايمو زغراب ولاعبه الجزائري هلال العربي سوداني فارق النقاط بينه وبين المتصدر ريجكا إلى خمس على أمل أن يلتحق به قبل نهاية الدوري الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة وذلك بفوزه العريض أمس الخميس في افتتاح الجولة الـ32 بثلاثية على الخصم إنتر زابريزيتش على أرضه وأمام جماهيره، من جانب دينامو شارك لاعب الخضر هلال العربي سوداني أساسيا وكان له نصيب من ثلاثية فريقه، حيث سجل الهدف الثاني، بهدفه عشية أمس ضد إنتر زابريزيتش يكون لاعب الخضر قد وصل لهدفه الـ14 في الدوري هذا الموسم ليحافظ بذلك على مركزه الريادي في صدارة الهدافين، حيث ابتعد بذلك بهدف وحيد عن شريكه قبل بداية هذه الجولة فرانكو أندريازيفيتش الذي سجل 13 هدفا، هذا ووصل هلال لهدفه الـ16 هذا الموسم في كل المسابقات حيث يمتلك هدفين في التصفيات الأولية لمسابقة دوري أبطال أوروبا .

ع.ب