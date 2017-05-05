شكسبير غير مقتنع بسليماني ويريد رحيله

تحدثت مصادر إعلامية مقربة من نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن عدم رغبة مدرب الفريق كريغ شكسبير في الاحتفاظ بهداف المنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني تحسبا للموسم القادم ، وقالت ذات المصادر أن مدرب الثعالب وعلى الرغم من الأهداف السبعة التي سجلها لاعب سورتينغ لشبونة في الموسم المنصرم لم يعد مقتنعا بما يقدمه الدولي الجزائري مع ليستر و ينوي إحداث ثورة على مستوى القاطرة الأمامية للفريق .

طريقة لعب سليماني لا تناسب الثعالب والكرة الإنجليزية

تابع موقع “كلوب كال” بالقول أن طريقة لعب سليماني لا تناسب تماما أسلوب اللعب الذي ينتهجه الفريق، جاء هذا عكس آخر التقارير التي أكدت قبل أيام أن الثورة التي تنوي إدارة نادي ليستر سيتي إحداثها في خط هجوم النادي لن تمس الدولي الجزائري إسلام سليماني، الذي سيكون إحدى الركائز في هجوم الفريق الموسم المقبل.

هداف الخضر عجز عن إثبات نفسه مع ليستر

يشار إلى أن إسلام سليماني منذ انتقاله في صفقة مدوية من سبورتيغ لشبونة البرتغالي إلى نادي ليستر سيتي حامل لقب البريميرليغ الموسم الماضي لم ينجح في إثبات وجوده مع بطل إنجلترا للموسم الماضي بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها، إضافة للمنافسة الكبيرة التي وجدها في خط الهجوم ونتيجة لذلك، اقتصر حضوره على (1579 دقيقة وقت لعب) سجل خلالها 9 أهداف في البطولة ورابطة الأبطال وصنع 4 أهداف أخرى.

25 مليون أورو قيمته التسويقية وواست هام يصر على جلبه

على الرغم من تراجع مستواه هذا الموسم مع نادي ليستر سيتي ظلت القيمة التسويقية لإسلام سليماني مرتفعة، وقدرها موقع ترانسفير ماركات، المختص في تقييم اللاعبين بـ 25 مليون أورو، وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى اهتمام فريقي واست بروميش ألبيون وواست هام الإنجليزيين بضم إسلام سليماني، نجم ليستر سيتي والمنتخب الجزائري، هدا ويبحث كلا الفريقان عن مهاجم جديد يعززان به صفوفهما، تحسبا لمنافسات الموسم المقبل.

جلال.ك