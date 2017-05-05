صحافة ميدلسبرا تتساءل لماذا انتدبنا قديورة؟

يبدو أن الدولي الجزائري عدلان قديورة قد نال بعض التأييد أخيرا، في ظل التهميش غير المعقول الذي يتعرض له منذ انتقاله بداية العام الحالي، تقارير إنجليزية أمس تكلمت عن وضع البورو الذي بات أقرب للسقوط وتكلمت بالتحديد عن صفقات منتصف الموسم، الذي قام بها المدرب السابق إيتور كارانكا، حيث تساءلت عن السر وراء التعاقد مع قديورة وهو الذي لم يشارك أساسيا منذ انتقاله في جانفي الماضي، ولم يحظ بأي فرص، حيث شددت على ضرورة منحه الفرصة كاملة قبل الحديث عن سوئه وعدم جدواه، التأييد الذي أتى قديورة يبدو متأخرا جدا، حيث عزمت الإدارة على تسريحه كما عزم الدولي الجزائري أمره وقرر الرحيل إلى وجهة أخرى في الصيف المقبل .

ع.ب