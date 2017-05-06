أنصار واست هام يرفضون غزال

سلط موقع “فوتبال فان كاست” الإنجليزي الضوء على آراء أنصار واست هام بعد تداول أخبار كثيرة حول رغبة ناديهم في ضم الجزائري رشيد غزال، الغريب أن أنصار واست هام أجمعوا على رفض الصفقة مؤكدين أنها ستكون فاشلة والدلائل على ذلك كثيرة، أهمها مرور غزال بموسم شبه أبيض هذا العام، وطالبوا تبعا لذلك إدارة ناديهم بضرورة عدم التعاقد معه والبحث عن لاعبين أفيد للفريق يعوضون موسمه السيئ الحالي.

يرون أنه نسخة من فيغولي، جزائري وسيأتي مجانا

أنصار واست هام وبحسب الموقع السابق رفضوا الصفقة نظرا لتشابه عوامل قدوم رشيد مع لاعبهم الحالي سفيان فيغولي، فكلاهما يملك الجنسية الجزائرية وكلاهما يأتي مجانا، ورغم أن الجنسية الجزائرية لا تعيب وأيضا قدوم اللاعب مجانا، إلا أن أنصار الهامرز امتلكوا مناعة من فيغولي الذي خيب كل الآمال، يذكر أن إدارة واست هام رصدت غلافا ماليا لإقناع غزال ويقال أن الراتب الذي سيقدم سيكون أكبر من كل الرواتب التي قدمتها الأندية الراغبة في ضمه سواء من إنجلترا، تركيا، إسبانيا وحتى فرنسا.

عزوز-ب