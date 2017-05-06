المنتخب الأولمبي يشد الرحال إلى أذرابيجان دون حظور وزير الرياضة وبيراف في المطار

شد المنتخب الأولمبي لكرة القدم رحاله صبيحة أمس الجمعة إلى مدينة باكو عاصمة أذرابيجان للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 22 من شهر ماي الجاري هذا وتكونت البعثة الجزائرية من 21 لاعب فقط بسبب غياب الثنائي عبد الرؤوف بن غيث بلاعب إتحاد العاصمة الذي تحصل على تسريح من طرف المدرب عامر شفيق من أجل مساعدة فريقه خلال مواجهة رابطة أبطال إفريقيا أمام أهلي طرابلس الليبي ، فيما غاب مهاجم اتحاد العاصمي إلياس يعيش بسبب الإصابة التي يعاني منها .

غياب وزير الرياضة وبيراف يطرح التساؤلات

شهدت سفرية المنتخب الأولمبي إلى مدينة باكو عاصمة أذرابيجان غياب ويزر الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي تجنب مواجهة رئيس اللجنة الأولمبية المنتهية عهدته مصطفى بيراف بسبب الخلاف القائم بين الطرفين بسبب تصريحات الويزر التي أشار فيها بوجود ثغرات مالية داخل اللجنة الأولمبية .

المنتخب الأولمبي لكرة اليد في نفس البعثة

بالمقابل شهدت نفس الرحلة المتجهة إلى باكو تواجد لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة اليد ، من أجل المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي ، تحضيرا لبطولة العالم لكرة اليد 2017 لفئة أقل من 21 سنة التي ترشحت الجزائر لاحتضانها في الفترة الممتدة من 18 إلى 30 جويلية من الشهر الجاري ،وستتم عملية القرعة لمونديال-2017 دون 21 عاما يوم 11 ماي المقبل بمقر الاتحاد الدولي لكرة اليد بمدينة بال السويسرية، حسب ما أوضحته الهيئة الدولية على موقعها الرسمي.

عامر شفيق : “الهدف من دورة أذرابيجان هو التحضير لتصفيات الألعاب الأولمبية 2020”

أكد مدرب المنتخب الأولمبي عامر شفيق أن الهدف من المشاكة في دورة العاب التضامن الإسلامي التي ستجري بباكو عاصمة أذربيجان هو تحضير المنتخب ليكون جاهزا قبل بداية غمار تصفيات الألعاب الأولمبية 2020 لأن الهدف الأساسي للخضر هو التأهل لثاني مرة على التوالي لهذا الموعد المهم، مؤكدا في نفس الوقت أن جميع اللاعبين المتواجدين عاقدين العزم على العمل بطريقة جيدة من أجل تحقيق نتائج أفضل وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي قائلا : ” الهدف هو تحضير النخبة الموجودة لتكون جاهزة خلال المواعيد المقبلة و لا يخفى عليكم أننا سنلعب ثلاث مباريات رسمية، و هو أمر مهم بالنسبة لهذه المجموعة كما أنها ستخوض أول منافسة رسمية لها و هو أمر ايجابي في حد ذاته حسب رأي لأنه يسمح لها بكسب الخبرة و التجربة التي تصبو إليها دون نسيان الاحتكاك مع المستوى العالي في ظل تواجد منتخبات قوبة على غرار تركيا.”

عبد الرحيم حمزة (لاعب اتحاد العاصمة ): “قمنا بمعاينة بعض مباريات المنتخب التركي “

أعرب متوسط ميدان المنتخب الأولمبي عبد الرحيم حمزة الناشط في فريق إتحاد العاصمة عن تفاؤله بقدرة المنتخب الوطني في تخطي عقبة المجموعة الأولى من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي ستجري بمدينة باكو عاصمة أذرابيجان بالرغم من صعوبة المهمة أمام منتخبات ، تركيا ، فلسطين واليمن ، حيث صرح قائلا : “ليس لدينا أي معلومات عن منافسينا في المجموعة الأولى بإستشناء معاينتنا لبعض مباريات المنتخب التركي “.

يونس .ر