برشلونة في مفاوضات متقدمة مع فالفيردي

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني لم يحسم الأمر حول مدربه القادم حتى الآن وذلك بعد أن أعلن المدرب لويس إنريكي أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الفريق.

كان إنريكي قد أعلن رحيله بعض تعرضه للكثير من الانتقادات هذا الموسم بسبب تراجع مستوى الفريق مما أدى لخروجه من دوري أبطال أوروبا بالدور ربع النهائي على يد يوفنتوس الإيطالي.

كانت الصحف المقربة من العملاق الكتالوني قد رشحت عدة أسماء لقيادة الفريق بالموسم المقبل أبرزهم فالفيردي المدير الفني الحالي لنادي أتليتك بلباو وأيضًا أونزي مساعد إنريكي.

وحول تقارير قدوم فالفيردي قال الصحفي سيرجيو جونزاليس أن إدارة برسا قد وصلت لإتفاق معه ويبدو أن المفاوضات تسير على ما يرام في حين تراجع المفاوضات مع أونزي.

يذكر أن التقارير السابقة قد أكدت أن المدرب الإسباني قد رفض الرحيل عن فريقه الحالي من أجل قيادة فالنسيا ولكنه قد يوافق على عرض العملاق الكتالوني لرغبته في تدريب نادي كبير.

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