بودبوز في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أحسن لاعب إفريقي في الليغ 1

أعلنت أمس إذاعة فرنسا الدولية عن قائمتها النهائية للمرشحين لجائزة أحسن لاعب في الدرجة الأولى الفرنسية الليغ 1 أو ما يصطلح على تسميتها جائزة مارك فيفيان فوي، القائمة عرفت تواجد ثلاثة أسماء هي بنجامين ماكونجو لاعب لوريون، جون ميشال سيري لاعب نيس والدولي الجزائري رياض بودبوز المتألق بقوة هذا الموسم مع مونبوليي، يذكر أن القائمة الأولية ضمت 13 لاعبا ليقصى منها 10 أسماء كلها متألقة .

حظوظ رياض في الفوز بالجائزة كبيرة جدا

وجود رياض ضمن الثلاثة أسماء النهائية المرشحة للفوز بجائزة أحسن لاعب إفريقي في الموسم بحد ذاتها اعتراف لقدرات وإمكانيات وبالخدمات التي قدمها لنادي لكن رياض سيطمح من دون شك إلى ما هو أكثر من ذلك والهدف سيكون التتويج، ماكونجو وخاصة سيري قدما موسما كبيرا لكن أرقامها تبقى أقل من أرقام رياض الذي يعتبر من أبرز الهدافين وأيضا صنّاع اللعب كما أن لمسته في نتائج فريقه أوضح من الثنائي الآخر .

ع.ب