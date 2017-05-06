بوغبا: نحن مانشستر يونايتد ونقدر على التواجد بالمربع الذهبي

يستعد نادي مانشستر يونايتد لخوض مباراة القمة بالجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والتي سيحل بها ضيفًا على أرسنال في ملعب الإمارات مساء الأحد.

ذلك بالإضافة إلى صراع الشياطين الحمر في الدوري الأوروبي بعد أن تأهل إلى نصف النهائي وفاز في مباراة الذهاب على مضيفه سيلتا فيغا بنتيجة 1-0.

وحول الصراع على المراكز الأربعة الأولى في البريميرليغ قال بول بوغبا: “بالطبع نريد إنهاء الموسم في المربع الذهبي، نحن مانشستر يونايتد ونقدر على ذلك”.

وأضاف: “نسعى أيضًا للفوز بالدوري الأوروبي، سنقاتل من أجل تحقيق كل أهدافنا هذا الموسم، خضنا مباراة جيدة أمام سيلتا وحققنا نتيجة إيجابية وهذا هدفنا”.

وفي الأخير قال: “نشعر بالراحة بعد تلك النتيجة ولكن يجب أن نُكمل المهمة ونحقق نتيجة إيجابية في العودة من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية، هذا هدفنا بالموسم والآن علينا التركيز في المباراة القادمة وتقديم المطلوب”.

يذكر أن الدولي الفرنسي قد عاد للفريق الإنجليزي بالصيف الماضي في صفقة قد بلغت 89 مليون جنيه إستيرليني لتكون الأغلى في تاريخ اللعبة.

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