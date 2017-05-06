بينيتيز يطلب من إدارة نيوكاسل التعاقد مع غلام

أعلن نادي نيوكاسل أخيرا عن نيته في ضم الدولي الجزائري ولاعب نابولي فوزي غلام، حيث كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أمس وفي خبر حصري عن رغبة المدرب رافاييل بينيتيز في ضم لاعبين من نابولي ويتعلق الأمر بكل من الحارس بيبي رينا والظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام، رغبة نيوكاسل في ضم غلام انطلقت بحسب الإعلامين البريطاني والإيطالي منذ فترة لكن الإدارة لم تتحرك على أرض إلا مؤخرا .

المدرب الإسباني سيتكفل شخصيا بإقناع فوزي بالانتقال

يبدو المدرب الإسباني رافايال بينيتيز واثق من قدرته على إقناع اللاعب الجزائري بضرورة الانتقال، بينيتيز عمل مع فوزي في سنته الأولى في إيطاليا، وقد اعتمد عليه بشكل كبير وسيعتمد على تلك التجربة من أجل حثه على الانتقال، رافيال سيقنع رياض بالمشروع الرياضي وسيضمن له مكانا دائما طيلة السنة، وهي أمور إلى جانب الأمور المالية ستدفع غلام لقبول العرض.

نيوكاسل لن يلعب دوري الأبطال والإدارة ستعتمد على المال لإغرائه

رغم أن نيوكاسل نادي عريق وغني إلا أنه يبقى ناديا صاعدا للدرجة الأولى حديثا ما يعني أن سيعمل على تثبيت قدميه في الدرجة الأولى واللعب على البقاء على الأقل في بداية الموسم، نيوكاسل لن يلعب بذلك منافسة أوروبية وهو ما سيدفع غلام لرفض العرض من دون شك، لكن المال سيحل كل المشاكل، حيث ستعمد إدارة الماكبايز إلى إغراء فوزي براتب كبير وأكبر بكثير من الأرقام التي يتم تداولها، علّها تقنعه بنسيان الحوافز الرياضية والتركيز فقط على القدوم، يذكر أن العروض التي وصلت غلام تتراوح بين 1.6 مليون أورو و2.5 مليون أورو لكن إدارة نيوكاسل قد تعمد لتقديم أرقام أكبر.

عزوز-ب