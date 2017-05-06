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جماهير أتلتيكو مدريد تطالب نجومها بالقتال أمام ريال

جماهير أتلتيكو مدريد تطالب نجومها بالقتال أمام ريال

By admin
6 مايو، 2017
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طالبت جماهير فريق أتلتيكو مدريد نجوم الفريق بالقتال في مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد هذا الأسبوع.

جاء هذا في دخلة جماهير الفريق العاصمي اليوم بمباراة الجولة الـ 35 من الدوري الاسباني أمام نظيره ايبار.

وحضرت الجماهير للمباراة بكثافة ورفعت لافتات كتب عليها: “أنا أقاتل وأقف على قدمي من جديد”، في مطالبة واضحة لنجوم الأتلتي بعد الاستسلام لخسارة لقاء الذهاب.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي كانت قد انتهت لصالح ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها كلها كرستيانو رونالدو.

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