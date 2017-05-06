الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
رئيس بوليفيا يعرب عن سعادته بإلغاء عقوبة ميسي

رئيس بوليفيا يعرب عن سعادته بإلغاء عقوبة ميسي

By admin
6 مايو، 2017
1049
0
Share:
أعرب إيفو موراليس رئيس بوليفيا عن سعادته بسبب رفع الحظر على نجم فريق برشلونة والمنتخب الارجنتيني ليو ميسي.
ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تغريدة رئيس بوليفيا التي شكر من خلالها موقف الفيفا بسبب رفع العقوبة عن ميسي .
وقال موراليس في تغريدة له: شكرًا لقرار الفيفا، ونحن متوجهون لكأس العالم وميسي القائد ويستحق التمثيل في البطولة .
وكان ميسي قد تلقى عقوبة بالإيقاف لمدة أربعة مباريات بالإضافة إلى غرامة مالية ، ولكن لجنة الاستئناف بالأمس قد ألغت هذه العقوبات.
الموضوع السابق

مونتيلا يفتح الباب امام إمكانية تدريب روما

الموضوع التالي

بوغبا: نحن مانشستر يونايتد ونقدر على التواجد ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017