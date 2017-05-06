رئيس بوليفيا يعرب عن سعادته بإلغاء عقوبة ميسي

أعرب إيفو موراليس رئيس بوليفيا عن سعادته بسبب رفع الحظر على نجم فريق برشلونة والمنتخب الارجنتيني ليو ميسي.

ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تغريدة رئيس بوليفيا التي شكر من خلالها موقف الفيفا بسبب رفع العقوبة عن ميسي .

وقال موراليس في تغريدة له: شكرًا لقرار الفيفا، ونحن متوجهون لكأس العالم وميسي القائد ويستحق التمثيل في البطولة .

وكان ميسي قد تلقى عقوبة بالإيقاف لمدة أربعة مباريات بالإضافة إلى غرامة مالية ، ولكن لجنة الاستئناف بالأمس قد ألغت هذه العقوبات.