روراوة ينتخب ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي

أجريت أمس الجمعة انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم، في أحد فنادق القاهرة الكبرى و التي عرفت فوز تشكيل الأمير تركي بن خالد بالتزكية بالرئاسة ، وعرف مكتب هذا الأخير التنفيذي تواجد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السابق محمد روراوة ضمن أعضاء المكتب التنفيذي وهو الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي ،وضمت قائمة الأعضاء أيضا كل من هاني أبوريدة وعبد الخالق مسعود وحميد الشيباني وقاسم الشكيلي ووديع الجريء والمعتصم جعفر وغانم علي وجبريل الرجوب وسمر نصار ،وكان جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني قد فاز بمقعد العضوية بدون انتخابات، وفقًا لما تنص عليه اللائحة بضرورة تواجد فلسطين في تشكيل الاتحاد العربي.

أبوريدة يريد التنازل عن منصب نائب الرئيس لمصلحة روراوة

يدرس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري و نائب رئيس الاتحاد العري لكرة القدم جدياً التنازل عن منصبه لمصلحة محمد روراوه رئيس الاتحاد الجزائري السابق ،جاء هذا بعد سقوط روراوة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ورحيله عن رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث يشغل رئيس الفاف السابق منصبا واحد ضمن لجنة المالية للاتحادية الدولية لكرة القدم .

ج.ك