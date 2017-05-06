سوداني يغيب عن فريقه في الجولة المقبلة بسبب تراكم البطاقات

بعد نيله لبطاقة صفراء في لقاء إنتر زابريزيتش الخميس الماضي في الدوري، سيتعين على الدولي الجزائري هلال العربي سوداني الغياب عن لقاء فريقه في الجولة المقبلة ضد سبليت، غياب سوداني سيكون مؤثرا جدا بحسب إجماع الإعلام الكرواتي إذ يلعب فريق العاصمة مصيره وهو بحاجة لكل لاعبيه من أجل حصد الانتصارات وغياب هلال سيضعف كثيرا الخط الأمامي للفريق .

إيفايلو بيتاف: “غياب سوداني أسوأ ما في لقاء إنتر”

إلى ذلك أدلى مدرب دينامو إيفايلو بيتاف بتصريحات تلكم فيها عن فوز فريقه بثلاثية وقال أن فوز جاء في وقت مناسب من أجل تشديد الضغط على المتصدر، إيفايلو قال أن كل شيء في لقاء إنتر زابريزيتش كان رائعا، إلا البطاقة الصفراء التي تلقاها لاعبه سوداني والتي ستعني غيابه قبل أن يتحسر على هذا الغياب لقيمة هلال في هجوم فريقه، يذكر أن سوداني ساهم في فوز فريقه يوم الخميس بتسجيله لهدفه الـ14 في الدوري هذا الموسم .

بورقعة .ع