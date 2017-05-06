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سيلفا يصل للهدف الـ50 ويحقق رقم قياسي لمان سيتي

سيلفا يصل للهدف الـ50 ويحقق رقم قياسي لمان سيتي

By admin
6 مايو، 2017
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نجح نادي مانشستر سيتي في الفوز على ضيفه كريستال بالاس بالجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث انتهت المباراة بنتيجة 5-0 على ملعب الإتحاد.

كان النجم الإسباني دافيد سيلفا قد نجح في تسجيل الهدف الأول في المباراة حيث جاء في الدقيقة 1:54 ليكون الهدف الأسرع للسيتزنز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومن جانب آخر يعد هذا الهدف هو رقم 50 للدولي الإسباني مع مان سيتي منذ وصوله للفريق صيف 2010.

يتواجد الفريق الآن بالمركز الثالث برصيد 69 نقطة متساوي مع صاحب المركز الرابع ليفربول ولكن بفارق الأهداف.

يذكر أن سيتي قد فشل في تحقيق المنتظر هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في أول مواسمه بالدوري الإنجليزي وذلك بعد خرج من ثم نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر في نصف نهائي كأس الإتحاد على يد أرسنال.

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