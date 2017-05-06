عدم تعيين مساعد لألكاراز دليل على أن اختيار الفاف مرتبط بنادي

لا يزال منصب مدرب مساعد الإسباني ألكاراز في الطاقم الفني شاغرا وكذلك منصب مدرب حراس المرمى رغم بقاء أقل من شهر على انطلاق تربص المنتخب الوطني تحضيرا لمواجهتي غينيا الودية والطوغو في التصفيات، فرغم أن هوية الثاني اتضحت بشكل كبير وهو المغترب بوراس يبقى اسم المدرب المساعد بحوزة مسؤولي المنتخب الذي يرفضون الكشف عنه إلى الوقت المحدد وحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

الاسم الذي اختارته الفاف لا يزال مرتبطا مع ناديه

عدم إعلان الفاف عن اسم المدرب المساعد لألكاراز لحد الآن رغم وجود العشرات من السير الذاتية للمدربين الجزائريين على طاولة الفاف وكذلك الأسماء التي اقترحت من قبل أعضاء المكتب الفدرالي دليل على أنها لم تختر واحدا من هذه القائمة بل اتفقت مع مدرب ينشط في البطولة المحلية ولا يزال مرتبطا مع ناديه حتى نهاية الموسم الحالي لهذا أجلت الفاف الكشف عن اسمه حتى قرب انطلاق التربص الذي قد يكون حاضرا فيه بشكل رسمي.

مضوي الأقرب وسيكون متاحا قبل التربص القادم

من خلال المعطيات الحالية والتي سبق ذكرها يتواجد مدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي في أحسن رواق وهو ما سبق لنا الإشارة إليه و يتأكد مع مرور الأيام، فالفاف تكون قد اتفقت مع مضوي والرئيس حمار على التحاقه بالمنتخب بعد انتهاء التزاماته مع الفريق وهو ما يسير التقني الشاب إلى تحقيقه، ويتوج بلقب البطولة قبل نهايتها ليكون بذلك حرا وتحت تصرف المنتخب الوطني.

زطشي قد يعلن عن الاسم بعد العودة من البحرين

بما أن قضية المدرب المساعد ومدرب الحراس تعتبر القضية الوحيدة الخاصة بالمنتخب الوطني على طاولة الفاف حاليا، وبما أن الرئيس زطشي سيكون غدا رفقة نائبه حداد وعضو المكتب الفدرالي زفزاف في سفرية إلى البحرين لحضور أشغال المؤتمر العام للفيفا الذي سينطلق الإثنين القادم، من المنتظر أن تعلن الفاف عن هوية الاسمين على موقعها الرسمي بعد العودة من هذه السفرية.

ب-بكوش