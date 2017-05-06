كومباني: الجميع يستمتع بفشل غوارديولا

أكد البلجيكي فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي أنه يستمتع كثيرأ بالعمل مع غوارديولا مشيراً أنه المدرب الأكثر دراية بتكتيك الكرة في العالم.

كان غوارديولا قد تولى تدريب مانشستر سيتي في بداية الموسم خلفاً لمانويل بلجريني ليفشل مع الفريق في تحقيق أي بطولة في الموسم الأول، للمرة الأولى في تاريخه.

وقال كومباني في تصريحات صحفية: “نقوم بأشياء مذهلة في التدريبات، لم أتعامل مع مثل هذا القدر من الفكر من قبل، ولهذا السبب فالجميع يستمتع عندما يرى غوارديولا يفشل”.

وأضاف المدافع البلجيكي “إنه أمر طبيعي، عندما ينجح أحد بشكل دائم، فالجميع سينتظر فشله حتى يستمتع بذلك، إنه موسمه الأول في دوري جديد والجميع ما زال يركز عليه”.

قائد مانشستر سيتي، استطرد “سنواصل العمل مع غوارديولا، سنفوز بالألقاب، تعلمنا الكثير مما حدث وتعودنا على أسلوب المدرب”.

يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في الدوري بفارق 15 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

لخضم