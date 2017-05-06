مانشستر سيتي يقدم عرضا خياليا لإقناع يوفنتوس بالتخلي عن نجم دفاعه

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى استعداده لدفع 70 مليون يورو، من أجل التعاقد مع البرازيلي أليكس ساندرو، الظهير الأيسر لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وانضم البرزايلي لصفوف البيانكونيري في صيف 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، مقابل 26 مليون يورو، لذلك فإتمام الصفقة مع مانشستر سيتي، يعني أن يوفنتوس سيحصل على ثلاثة أضعاف قيمة التعاقد مع ساندرو.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي من كبار المعجبين بقدرات أليكس ساندرو، ويبدو أنه أقنع إدارة ناديه بتقديم 60 مليون يورو للتعاقد معه، بالإضافة إلى العديد من المتغيرات التي ترفع قيمة الصفقة عشرة ملايين أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة قرر يوفنتوس بيع اللاعب، فإنه سيحاول التعاقد مع إيمرسون بالميري لاعب نادي روما الإيطالي، أو الإسباني المخضرم فيليبي لويس لاعب أتليتكو مدريد.