محرز يبلغ ليستر رغبته في لعب دوري الأبطال والبارصا وأندية البرميرليغ تترقب

بعد كل أسبوع يتأكد أن مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز سيكون خارج ناديه الحالي ليستر سيتي، حيث كشفت صحيفة الغارديان البريطانية الشهيرة أن رياض أبلغ إدارة ناديه رسميا رغبته في الرحيل وهذا بطلبه السماح له بالرحيل من أجل دوري الأبطال، رياض أكد أنه يريد لعب أغلى منافسة قارية الموسم المقبل وبما أن ناديه ليستر سيتي لا يوفرها له فإنه سيلعب لناد آخر، وكان رياض قد قدم مستوى مقبولا في دوري الأبطال هذا الموسم ويرغب من دون شك في تطوير أدائه أكثر.

مسؤولو ليستر سيتي سيسعون لإقناعه بالبقاء لكنهم ليسوا متأكدين من ذلك

الغارديان قالت أن إدارة ليستر سيتي تعلم جيدا برغبة اللاعب ( معه لاعبون كثيرون ) بالرحيل لنادي أقوى وأفضل، لكن هذا لا يعني شيئا لأن غريغ شكسبير مدرب الفريق أبلغ الإدارة رغبته في إبقاء محرز وأبرز اللاعبين من أجل لعب الأدوار الأولى مرة أخرى الموسم المقبل، طلب شكسبير ليس أكيدا التطبيق لأن رياض بحسب الصحافة الإنجليزية عزم أمره على الرحيل وسيعمل على إقناع الإدارة بذلك .

إدارة ليستر لن تبيعه داخل إنجلترا

التقارير الإنجليزية شددت على أن مالك ليستر في حال استسلم لرياض وقرر بيعه فإنه لن يبيع لاعبه الجزائري لأندية الدوري الإنجليزي التي تطلبه وما أكثرها، صحيفة الغارديان قالت أن رياض لن يلعب في الدوري الإنجليزي إلا لليستر سيتي لأن الإدارة ترى في بيعه لمنافسين تقوية لهم وإضعافا لها وفي حال بيعه خارج الدوري الممتاز فإنها لن تفوق الأندية الأخرى كما أنها قد تجني أكثر .

آرسنال، السيتي وليفربول يرغبون في ضمه

أخبار الغارديان تم تداولها بسرعة البرق في الإعلام الإنجليزي، حيث عاد محرز ليرتبط بكل الأندية التي سبق وأبدت رغبة في ضمه وأهمها ليفربول وآرنسال بالإضافة إلى مانشستر سيتي الذي يرغب في تجديد دمائه، صحيفة الديلي ستار الشهيرة قالت أمس أن هذه الأندية عليها أن تضمن أولا تأهلها لدوري الأبطال قبل مفاوضة محرز لأن شرط الجزائري واضح، يذكر أن آرسنال أبعد بكثير من أن يشارك الموسم المقبل في الأبطال لكنه في المقابل الأكثر إصرار على ضم محرز .

سبورت الكاتالونية: “برشلونة مازال منتبها لمحرز”

يبدو أن رغبة إدارة ليستر سيتي في بيع محرز خارج الدوري الإنجليزي قد تتحقق، حيث كشفت صحيفة سبور الكاتالوينة أمس أن إدارة البارصا “مازلت منتبهة لمحرز” وستسعى للتقرب منه ومن وكيل أعماله في قادم الأيام، إدارة البارصا ترغب في تجديد دماء وسطها، حيث لم يقدم غوميز، أردا توران ولا حتى راكيتيتش وأنيستا مستوى جيدا لذلك تسعى لضم أسماء جديدة من أجل تقوية المنافسة، يذكر أن محرز ينافس ديلوفو نجم الميلان وكوتينيو نجم ليفربول على الانضمام للعملاق الكاتالوني .

سعره لن يقل عن أربعين مليون أورو

بالعودة لتقارير الصحافة البريطانية الديلي ستار والغارديان فإن إدارة ليستر ستسعى لجني مبلغ مالي هام من أجل تسريح رياض، حيث كشفت أن ليستر سيتي لن يتنازل عن السعر الذي طلبه في وقت سابق وهو 40 مليون أورو، وإن كان يبدو مبلغا ضخما إلا أنه ليس كذلك لإدارة الثعالب نظرا للمستوى الكبير الذي ظهر به الجزائري، خاصة في الموسم الماضي، يذكر أن إدارة ليستر وصلتها عروض أكبر بكثير من أربعين مليون أورو الموسم الماضي لكنها رفضت بيعه.

عزوز.ب