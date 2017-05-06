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مورينيو يرشح لاعبه الناشئ ليكون الأفضل في جيله

مورينيو يرشح لاعبه الناشئ ليكون الأفضل في جيله

By admin
6 مايو، 2017
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يؤمن البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أن حارسه البرتغالي الشاب جويل بيريرا سيكون الأفضل بين حراس جيله في العالم.

انضم الحارس الشاب لصفوف مانشستر يونايتد عام 2012 ولكنه لم يلعب مع الفريق الأول إلا في مباراة واحدة كبديل.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: “لدينا حراس رائعين، لدينا حارس ثالث آخر رائع، أعتقد أنه سيكون الأفضل بين حراس جيله، أنا واثق تماماً في ذلك”.

وأكمل المدرب البرتغالي “ستسنح له الفرصة بكل تأكيد في المباريات والمواسم القادمة، ولكننا الآن لدينا بطولة هامة علينا الاعتناء بها”.

يمتد عقد حارس مرمى منتخب البرتغال للناشئين مع مانشستر يونايتد حتى جوان 2020.

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