مونتاري: لقد تمت معاملتي مثل المجرمين

أكد الغاني سولي مونتاري لاعب بيسكارا أنه تعامل مثل المجرمين أثناء مباراة فريقه أمام كالياري.

كانت جماهير كالياري قد وجهت هتافات عنصرية للاعب، اشتكى بعدها لحكم المباراة الذي أشهر البطاقة الصفراء للاعب، غادر بعدها مونتاري الملعب ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية.

وقال مونتاري في تصريحات صحفية: “تمت معاملتي كمجرم، هل يعقل أن تتم معاقبتي بسبب عبارة عنصرية تم توجيهها لشخصي”.

وأكمل اللاعب الغاني “لقد شعرت بالغضب والوحدة، الأيام الماضية كانت شاقة جداً، أتمنى أن تساعد حالتي اللاعبين القادمين في تجنب المعاناة”.

كان الاتحاد الإيطالي قد أسقط عقوبة الإيقاف عن مونتاري بعد أحداث مباراة بيسكارا الماضية.

واستطرد مونتاري “أتمنى أن تكون نقطة تحول في إيطاليا وأن توضح للعالم كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف، لقد كان انتصاراً لي أن أرسل رسالة بأنه لن يكون هناك مكان للعنصرية في الكرة”.

انتقل مونتاري لصفوف بيسكارا في يناير الماضي، شارك مع الفريق في تسع مباريات وسجل هدف واحد.

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