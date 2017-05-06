هني  و بلفوضيل مرشحان فوق العادة للتتويج بجائزة أحسن لاعب في الموسم

بدأ أمس الجمعة تصويت لاعبي الدوري البلجيكي على جائزة أحسن لاعب في الموسم، الصحافة البلجيكية بدأت بتسليط الضوء على أهم اللاعبين ونصيب الجزائريين كان قويا، حيث رشح الدولي الجزائري ولاعب أندرلخت سفيان هني للفوز بالجائزة وهذا بعد مستواه الكبير جدا وأهدافه الحاسمة الكثيرة، هني سينافس عددا كبيرا من اللاعبين لكن يبقى زميله الشاب تيليمنس أهم منافس، يذكر أن هني هو صاحب التاج الموسم الماضي وسيسعى جاهدا لإبقاء التاج في خزائنه .

بلفوضيل:” هني قدم مستوى كبيرا ويعتبر من بين الأحسن”

إلى ذلك أدلى الدولي الجزائري الآخر ولاعب ستاندار دو لياج إسحاق بلفوضيل بتصريحات لصحيفة “سيد واست” البلجيكية تكلم فيها عن اختياراته، بلفوضيل لم يتردد البتة في التأكيد على أن هني واحد من أبرز مرشحيه حين قال:” بداية يجب علي أن أؤكد أن عددا كبيرا من لاعبي ستاندار دو لياج جلبوا انتباهي لأنهم يملكون مستوى كبيرا، أما عن أندية القمة فأرى هني وزميله تيليمنس مرشحين للجائزة لموسمهما الكبير، كما أن هناك إزكيديرو ولو أن هذا الأخير عانى من إصابات كثيرة ” .

لاعبو ستاندار يرشحون بلفوضيل للتتويج بجائزة لاعب الموسم

عبر كثير من لاعبي ستاندار دو لياج البلجيكي أمس عن رغبتهم في رؤية زميلهم الجزائري إسحاق بلفوضيل لاعب الموسم في الدوري، لاعبو ستاندار أجمعوا على أن مستوى إسحاق كان كبيرا ولولا سوء الحظ لكان الآن يلعب على اللقب وليس على البقاء .

ديامونسي ندونغالا:” بالنسبة لي بلفوضيل من أحسن اللاعبين”

ديامونسي ندونغالا كان أول من صرح لصحيفة “سيد واست” حيث كشف على لاعبيه الثلاثة المرشحين وقال” بوزيلو هو لاعب مميز جدا ثم هناك تيليمنس الذي قدم موسما كبيرا وهناك أيضا بلفوضيل الذي يعتبر بالنسبة لي من أحسن لاعبي الدوري البلجيكي”

ليجيار:” بلفضويل أحسن لاعب بدون منازع”

جوناتان ليجيار لاعب ستاندار وزميل إسحاق أبدى تأييده المطلق لزميله، ففي كلامه عن مرشحيه الثلاثة للفوز بالجائزة قال:” بالنسبة لي بلفوضيل هو من أحسن اللاعبين بل أحسنهم على الإطلاق، هناك أيضا تيليمنس وهني الذي قدم موسما كبيرا وأثبت موسمه العام الماضي .

“إيدميلسون:” بلفوضيل مرشح بالنسبة لي”

في الأخير أنهى البرازيلي إيدميلسون السلسلة وكشف عن مرشحيه الثلاثة، حيث أكد أن بلفوضيل هو أحسن لاعب ويليه تيليمنس لاعب أندرلخت البلجيكي، أما زميله الثاني أورلاندوسا فيعتبر بالنسبة له ثالث أحسن لاعب .

ع.ب