آرسنال يتجهز لضم لاعبين من ليون من بينهم غزال

كشفت تقارير إنجليزية أمس السبت أن مدرب آرسنال أرسن فنغر يستعد لتقديم عرض كبير لنادي ليون من أجل ضم لاعبه الفرنسي الدولي ألكسندر لاكازت، موقع “راد كانون” الإنجليز المقرب جدا من آرسنال قال أن فينغر يرغب في ضم لاعبين وليس لاكازت فقط ويتعلق الأمر بالدولي الجزائري رشيد غزال، ويعتبر آرسنال من بين الأندية التي عبرت سابقا عن رغبتها في ضم رشيد لكن تراجع مستواه بشكل رهيب دفعه للخروج مسبقا من السباق.

غزال حر وفينغر يستطيع إقناعه بسهولة

التقرير الإنجليزي قال أن العرض المقدم لنادي ليون بخصوص غزال غير معروف لكن من المؤكد أنه كبير لكن الحقيقة أن لاعب الخضر حر من أي التزام وإدارة آرسنال مطالبة بمفاوضته بشكل مباشر، إقناع غزال بالانتقال لآرسنال لن يكون بالمشكل الكبير وفينغر قادر على إقناعه بسهولة لكن بشرط توجد رغبة حقيقة من التقني الفرنسي في ضمه لأن مستوى غزال الحالي لا يشجع أي فريق على الاهتمام بضمه .

مستدعى للقاء نانت اليوم واستدعاؤه يثير استهجان الجماهير

بعيدا عن أخبار رحيله كشف مدرب ليون برونو جينيزيو عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في لقاء اليوم ضد نانت في الدوري الفرنسي، القائمة ضمت الجزائري غزال الذي مازال يحظى على ما يبدو بثقة مدربه لكن الحال ليس نفسه مع الجماهير التي صبت جم غضبها على المدرب الذي وجه الدعوة للاعب مستواه حسبهم، الجماهير الفرنسية لم تعد تحمل غزال في قلبها، حيث دائما ما هاجمته على أرض الملعب وأيضا خارجه وهذا يؤكد أن القطيعة أصبحت حتمية بين الطرفين.

بورقعة-ع