أرقام رائعة للاتسيو بعد سباعية سامبدوريا

سحق لاتسيو ضيفه سامبدرويا بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار مباريات الأسبوع الـ35 من منافسات الدوري الإيطالي.

اكتسح لاعبو لاتسيو كل شيئ في المباراة وحققوا أكثر من رقم هام خلال هذا الفوز الكاسح، نستعرضها معاً في التقرير التالي.

-سجل لاتسيو خمسة أهداف في الشوط الأول للمرة الثانية هذا الموسم، وهو ما لم يفعله أي نادي آخر.

-سجل كيتا بالدي ستة أهداف في آخر ثلاث مباريات للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

-سجل كيتا بالدي أسرع هدف للاتسيو في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد 125 ثانية فقط.

-سجل ستة لاعبين مختلفين للاتسيو أهداف في مباراة واحدة في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1995/1994.

بعد هذا الفوز ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 70 في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن روما صاحب المركز الثالث والذي كان لاتسيو قد حقق الفو زعليه في الديربي الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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