ألكاراز كلف مساعديه لمعاينة لاعبي البطولة

بعد أن غادر الناخب الوطني لوكاس ألكاراز إلى إسبانيا من أجل الشروع في جولته الأوروبية للحديث مع لاعبي المنتخب، قرر إبقاء مساعده خيسوس كاناداس رفقة المحضر البدني أنخيل كامبوس بالجزائر من أجل مواصلة العمل الذي شرع فيه مع المنتخب المحلي، حيث كشف مصدر مطلع أنه كلفهما بمتابعة أكبر عدد من لقاءات البطولة المحلية لمواصلة متابعة مستوى اللاعبين الذين شاركوا في التربص الأخير وكذلك اكتشاف عناصر جديدة تستحق تقمص ألوان المنتخب المحلي مستقبلا.

مساعده تنقل إلى 5 جويلية والمحضر البدني إلى تيزي وزو

تعليمات الناخب الوطني لأعضاء طاقمه الفني بمواصلة متابعة لاعبي البطولة المحلية طيلة فترة غيابه عن الجزائر، تجسدت أمس، حيث تنقل مساعده كاناداس إلى ملعب 5 جويلية، و استقبلت مولودية العاصمة فريق دفاع تاجنانت وهي المقابلة التي عرفت مشاركة عدة لاعبين تواجدوا في آخر تربص وهو نفس الحال مع المحضر البدني الذي تنقل إلى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لمتابعة لقاء شبيبة القبائل وشباب قسنطينة.

لقاءا اليوم معنيان بالمتابعة

بعد أن اختار كل واحد من مساعدي ألكاراز وجهة أمس، سيواصل العضوين نفس المهمة اليوم، حيث سينتقل المساعد إلى ملعب المحمدية لمتابعة لقاء اتحاد الحراش واتحاد العاصمة في حين سيتابع المحضر البدني أنخيل كامبوس لقاء نصر حسين داي وشبيبة الساورة.

لا يوجد أي لاعب محلي لفت أنظاره خلال التربص الأول

بحسب مصدر مطلع جدا على شؤون المنتخب الوطني، لم يتمكن أي لاعب من المشاركين في آخر تربص للمحليين من لفت انتباه الناخب الإسباني ألكاراز الذي لم يدون اسم أي لاعب من أجل استدعائه للمنتخب الأول في انتظار التقرير الذي سيقدمه مساعداه عن اللقاءات التي سيتابعونها وإمكانية تألق لاعب من الذين شاركوا أو من الذين لم تضعهم المديرية الفنية في القائمة الأولى، إلا أن هذا لا يعني تواجد أي اسم محلي في قائمة الإسباني تحسبا للقاءي غينيا الودي والطوغو في التصفيات الإفريقية.

ب-بكوش