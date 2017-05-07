ألكاراز يشرع في جولته الأوروبية نهاية الأسبوع من إنجلترا

كشفت مصدر مطلعة أن الناخب الوطني لوكاس ألكاراز سيشرع في جولته الأوروبية لملاقاة لاعبي المنتخب الوطني نهاية الأسبوع الحالي واختار أن تكون أول محطاته لندن الإنجليزية، حيث سيلتقي كل من لاعب واست هام فيغولي ومعه عدلان قديورة متوسط ميدان ميدلسبره على أن يتنقل بعدها إلى مدينة ليستر التي لا تبعد إلا بثلاث ساعات عبر القطار عن لندن للالتقاء برياض محرز ومعه إسلام سليماني وجاء اختيار لندن كمحطة أولى وفق برنامج سطر من قبل على اعتبار أن اللاعبين غير معنيين بالمنافسة يوم الأربعاء أو الخميس إضافة إلى أن باقي المحطات متقاربة في أوروبا.

سيكون مرفوقا بمدان

سيكون الناخب الوطني وبحسب ما علمناه مرفوقا بعضو المكتب الفدرالي والمكلف بالمنتخبات الوطنية حكيم مدان الذي سيرافقه في كامل جولته الأوروبية وليس فقط إلى إنجلترا على أن يلتحق بهم مسؤول آخر من الفاف بعد العودة من إنجلترا وقد يكون المكلف بالإعلام الذي يعتبر الوحيد الذي يجيد الإسبانية وسيكون بمثابة مترجم لألكاراز خلال اجتماعه باللاعبين في أوروبا.

المحطة الثانية ستكون فرنسا

بعد العودة من إنجلترا نهاية الأسبوع الحالي سيكون الناخب الوطني مع ثاني محطة له في جولته الأوروبية الأسبوع القادم والتي تقرر أن تكون فرنسا وربما العاصمة باريس بالضبط من أجل الالتقاء بلاعبي البطولة الفرنسية والبلجيكية ليختتمها بإسبانيا قبل العودة من جديد إلى الجزائر والشروع في التحضير الجدي للقاء غينيا الودي وبعده أول لقاء في تصفيات كان الكاميرون.

مهمته الأولى إقناع اللاعبين بالدخول مبكرا في التربص

جولة ألكاراز الأوروبية ليست فقط من أجل التعرف على اللاعبين والحديث معهم قبل الدخول في التربص لكن سيحاول التقني الإسباني إقناعهم بالدخول مبكرا إلى سيدي موسى وتقديم التربص بأيام عن موعده حسب تواريخ الفيفا، فانطلاق التربص يوم 3 جوان لن يخدم المدرب الجديد للخضر في تحضير لاعبيه ومحاولة وضع لمسته على طريقة لعب رفقاء محرز، لهذا سيحاول جاهدا إقناعهم بالقدوم مبكرا وخاصة الذين ينهون التزاماتهم مع أنديتهم.

توطيد العلاقة مع الكوادر مهمة ثانية

يسعى الناخب الوطني خلال هذه الجولة الأوروبية إلى خلق علاقة قوية مع اللاعبين ومعرفة طريقتهم في التفكير ومدى استعدادهم للعودة بالمنتخب من جديد إلى التألق عقب الخيبات المتعاقبة والعديد من القضايا قبل الالتقاء معهم في التربصن وهو بهذا يربح المزيد من الوقت، خاصة أنه لن يكون أمامهم متسع كافي من الوقت لتحضير اللقاء الودي ويرغب في تخطي التعارف خارج سيدي موسى الذي سيكون للعمل مباشرة مع وصولهم.

ب-بكوش