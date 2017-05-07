أمروسو يطالب اليوفي بالتركيز ويتوقع طرفا نهائي الشامبيونز

حدث نيكولا أمروسو لاعب يوفنتوس السابق عن مباراة اليوفي القادمة امام موناكو في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو تصريحات أمروزو التي طالب فيها اليوفي بالتركيز في مباراة العودة أمام موناكو مشيرًا إلى صعوبتها رغم فوز اليوفي خارج أرضه.

وعن مباراة الديربي أمام تورينو قال: لقد رأينا ثورًا يقاتل بعشرة لاعبين أمام فريق يوفنتوس ، ولكن بطبيعة الحال استطاع اليوفي ان يتعادل .

وعن وضع اليوفي في دوري الابطال قال: نحن لا يجب ان نقلل من أهمية مباراة موناكو ونحن نحتاج إلى ان نكون في أقصى درجات التركيز لأن كرة القدم تعلمنا ذلك ، ونحن لا نريد ان نجد أنفسنا في حالة غير جيدة .

واضاف: أنا مقتنع بأن اليوفي يسير على الطريق الصحيح وسوف يطير إلى كارديف ونستمتع بنهائي لطيف بين اليوفي وريال مدريد.