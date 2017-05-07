إنتر يواصل نزيف النقاط ويسقط للمرة الثالثة امام جنوة

واصل فريق إنتر ميلان سلسلة سقوطه بالدوري الإيطالي، بخسارته بهدف دون رد من جنوة في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الكالتشيو.

ودخل إنتر ميلان اللقاء ساعيا لانهاء نزيف النقاط في الفترة الأخيرة بفشله في تحقيق أي فوز بآخر 6 مباريات، بالخسارة من فيورنتينا وكروتوني وسامبدوريا ونابولي، والتعادل مع ميلان وتورينو.

وأضاف جنوة خسارة جديدة لسلسلة معاناة إنتر بهدف سجله جوران بانديف في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وامتلك إنتر فرصة سانحة لتعديل النتيجة في الدقيقة 87 ولكن أنطونيو كاندريفا أضاع ركلة جزاء للنيراتزوري، قبل ان تزداد الأمور صعوبة بطرد لاعب الوسط الفرنسي جيفري كوندوجبيا.

وبهذه النتيجة يحتل إنتر المركز السابع وفي رصيده 56 نقطة لتتقلص آماله في التأهل للدوري الأوروبي، ويقبع جنوة بالمركز السادس عشر بـ33 نقطة.

وعلى جانب آخر صعق لاتسيو ضيفه سامبدوريا وتغلب عليه 7/3، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع.