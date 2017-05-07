باليرمو يرافق بيسكارا للدرجة الثانية

تأكد رسمياً هبوط نادي باليرمو للدرجة الثانية بعد تعادله مع مضيفه كييفو بهدف لكل منهما في إطار مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإيطالي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد باليرمو للنقطة 20 في المركز قبل الأخير بفارق 12 نقطة عن إيمبولي آخر الناجيين من الهبوط قبل ثلاثة أسابيع من نهاية المسابقة.

رافق باليرمو نظيره بيسكارا صاحب المركز الأخير رسمياً للدرجة الثانية وانحصر صراع البقاء بين الثلاثي كروتوني وإيمبولي وجنوى.

لم يقدم باليرمو ما يشفع له للبقاء وسط الكبار بعد تعرضه لثمان هزائم في آخر 11 مباراة محققاً فوزاً وحيداً في الجولة الماضية أمام فيورنتينا.

على جانب آخر، من المقرر أن يستضيف إيه سي ميلان نظيره روما في مباراة قد تحسم لقب الدوري لصالح يوفنتوس المتصدر بفارق شعر نقاط عن روما.

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