غادر الفرنسي لوكاس دين ملعب كامب نو أثناء مباراة فريقه أمام فياريال بالأمس بسبب الإصابة.

كان برشلونة قد اكتسح فياريال بأربعة أهداف مقايل هدف واحد لتستمر المنافسة مع منافسه الأزلي ريال مدريد حتى النفس الأخير.

أكد برشلونة في بيان رسمي إصابة لاعبه بسبب الأحمال الزائدة على عضلات القدم اليمنى، لم يحدد النادي مدة علاجه ولكن تشير التوقعات لغياب الظهير الفرنسي عن المبارتين المتبقيتين على الأقل.

شارك ابن الـ23 عاماً في 25 مباراة مع برشلونة هذا الموسم سجل خلالها هدف واحد وصنع آخر.

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