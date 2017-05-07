بودبوز: “أريد اللعب مع ناد يشارك في رابطة أبطال أوروبا “

أدلى لاعب الخضر ونادي مونبوليي رياض بودبوز بتصريحات لقناة “بي إن سبورت” الفرنسية تكلم فيه عن مستقبله والفريق الذي يمكن أن يلعب له، رياض سئل بداية عن نادي نيس ورغبة إدارة الأخير في ضمه، حيث تحفظ الجزائري كثيرا في الرد على هذا السؤال لكنه أشاد بالفريق الأحمر والأسود حين قال: ” نيس فريق جيد ويلعب كرة قدم حديثة” .

“أرغب في خوض تحد جديد ولا أستبعد الانتقال للعب في دوري آخر”

بودبوز وكعادته لم يخف رغبته في الرحيل وقال:” بكل صراحة أنا أبحث عن تحد جديد، أريد أن أكتشف أشياء جديدة واستمر في التطور حتى لو كان ذلك خارج فرنسا، لن أهمل أي عرض، سأبقي الباب مفتوحا أمام أي احتمال وأي وجهة تبقى ممكنة “.

“لن ألعب في أي ناد بل الذي يلعب كرة قدم مميزة”

يبدو أن رياض يحظى بعروض كثيرة وكثيرة جدا، حيث كشف أنه لن يقبل بأي عرض كان بل فقط بالفريق الذي يقنعه بطريقة لعبه وفي هذا الشأن قال: “أود الالتحاق بفريق يلعب كرة قدم مميزة، أريد أن ألعب بفريق يخرج الكرة من الخلف للأمام وليس الركض ورمي الكرة صوب الهجوم، هذه الطريقة لا تساعدني “.

“أريد الاستمتاع بنشيد دوري الأبطال كل يوم ثلاثاء وأربعاء”

لاعب الخضر ختم حديثه في شأن رحيله بالتأكيد على أنه يحلم بلعب منافسة دوري أبطال أوروبا وهي المنافسة الوحيدة التي لم يلعب فيها حتى الآن وختم قائلا: ” أريد أن ألعب في أعلى درجة ممكنة، ببساطة أريد أن ألعب دوري أبطال أوروبا، عندما أشاهد اللاعبين على التلفاز يلعبون هذه المنافسة الكبيرة أقول في نفسي لماذا لا ألعبها أنا لا أريد أن أقلل من احترام أحد ( يقصد فريقه مونبوليي ) ولكني أرغب بشدة في سماع نشيد دوري الأبطال كل يوم ثلاثاء وأربعاء لقد لعبت كأس العالم وهي أقوى منافسة لكني أتأسف كثيرا إن لم ألعب دوري الأبطال.

بورقعة-ع