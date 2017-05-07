حمزاوي يتألق بهدف وتمريرة حاسمة مع ناسيونال

عاد الجزائري حمزاوي عكاشة للظهور من جديد في الدوري بمناسبة لقاء فريقه ناسيونال ماديرا ضد نادي بوافستا بورتو، حمزاوي تألق بتقديمه لكرة الهدف الأول وتسجيله للثاني مع التأكيد على أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة وهو تعادل لم يخدم رفقاء الجزائري الذين بقوا في المركز الأخير ومصيرهم سيكون السقوط من دون شك، بهدفه أمس ضد بوافستا رفع حمزاوي رصيده للهدف الخامس هذا الموسم أما تمريرته الحاسمة فتعتبر الأولى له في الموسم الحالي، يذكر أن حمزاوي لم يقدم مستوى كبير وأهدافه الخمسة جاءت فقط في ثلاثة لقاءات فيما غاب عن التهديف في باقي اللقاءات .

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