رحلة وفد الفاف إلى البحرين تتأجل

تأجلت رحلة وفد الفاف إلى العاصمة البحرينية المنامة التي كانت مقررة أمس من أجل المشاركة في المؤتمر العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد خلل في تذكرة السفر التي أرسلت من قبل الفيفا لوفد الجزائر المكون من الرئيس خير الدين زطشي، نائبه الأول ربوح حداد والمكلف بالمنتخبات جهيد زفزاف، فبحسب مصدر مطلع فإن الخلل وراءه الجهة المكلفة بحجز التذاكر على مستوى الفيفا.

زطشي سيكون تحت ضغط كبير من المرشحين للمكتب التنفيذي

سيكتشف رئيس الفاف زطشي خلال تواجده في المنامة إلى ضغوط رهيبة من قبل الأفارقة المرشحين للمكتب التنفيذي للفيفا والذي سيحاولون ربح ود زطشي لمنحهم صوت الجزائر وخاصة من المصري أبوريدة الذي يعتبر العربي الوحيد المرشح، والذي سيعمل على تقديم أكبر ضمانات لزطشي لخدمة الكرة الجزائرية، ليبقى القرار الأخير بيد رئيس الفاف ومرافقيه.

ب-بكوش