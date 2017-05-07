طاقم تركي لمباراة العودة بين الأتليتي والريال

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد في عودة نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي إلى طاقم تركي بقيادة خونيت شاكير.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أن الحكم البالغ من العمر 40 عاماً سيحدد من هو الطرف الثاني في نهائي البطولة والذي يقام يوم الثالث من يونيو المقبل في كارديف بويلز.

وأضافت الصحيفة أن خونيت كان قد أدار مباراة نصف النهائي الأولى في الموسم الماضي لريال مدريد في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي الإنكليزي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

شاكير أيضاً أدار مباراة للأتليتي في دوري الأبطال الموسم الماض في أليانز أرينا أمام بايرن ميونيخ والتي فاز فيها الأخير بهدفين مقابل هدف ولكن الروخي بلانكوس قد صعد للنهائي وقتها.