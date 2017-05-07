عيون تشيلسي تراقب مانولاس أمام ميلان

ارسل نادي تشيلسي الإنكليزي كشافين من أجل متابعة كوستاس مانولاس مدافع فريق روما الايطالي خلال أحداث مباراة الفريق أمام ميلان، والمقرر إقامتها مساء اليوم في الكالتشيو.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن تشيلسي يرغب في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الموقع الايطالي أن تشيلسي يواجه منافسة قوية مع انتر ميلان الذي يرغب في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة إلا أن تشيلسي سيقدم عرضا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب.