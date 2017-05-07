غلام يتألق ويقود نابولي لتحقيق الفوز

حقق نادي نابولي الإيطالي فوزا جديدا قربه أكثر من المركز الثاني المؤهل بشكل مباشر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد أن أطاح بالخصم كالياري بثلاثية مقابل هدف وحيد، اللقاء عرف مشاركة لاعب الخضر فوزي غلام أساسيا، حيث شكل الزج به منذ البداية مفاجأة للإعلام الإيطالي الذي كان ينتظر تهميشه بسبب رفضه لتجديد العقد، غلام لم يكترث كثيرا بما كان يكتب عنه وقاد فريقه لتحقيق فوز ثمين بهدفين من دون رد وكان وراء تقديم التمريرتين اللتين سجل منها البلجيكي دريس مارتينس هدفين فيما سجل الهدف الثالث اللاعب إنسيني.

قدم مستوى كبيرا واختير ثاني أحسن لاعب في اللقاء

إلى جانب تقديمه لتمررتين حاسمتين قدّم الدولي الجزائري مستوى كبيرا جدا وكان وراء عدة حملات هجومية لفريقه طيلة التسعين دقيقة، غلام قدم أيضا مستوى كبيرا دفاعيا وكان سدا منيعا في وجه مهاجمي الفريق الخصم كالياري، مستوى كالذي قدمه سمح لفوزي بالحصول على تقييم جد مميز، حيث منحه موقع “هو سكورد” الخاص بالإحصائيات تقييما وقدره 8.2 كثاني أحسن لاعب في اللقاء بعد الهدّاف مارتينس وهو تقييم سيمكنه من دون شك من التواجد في التشكيلة المثالية للجولة الحالية.

قدم عاشر تمريرة حاسمة هذا الموسم كأحسن مدافع من هذا الجانب

تمريرتا غلام الحاسمتان في لقاء فريقه عشية أمس لم يكن بالأمر الجديد على الجزائري، حيث تعتبران خامس وسادس تمريرة حاسمة له في الدوري هذا الموسم يضاف إليها أربع تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا لتصل عتبة تمريرات الجزائري لعشر تمريرات حاسمة كاملة هذا الموسم وهو رقم كبير ويعتبر بفضله غلام أحسن مدافع ممرر حاسم وينافس في ذلك لاعبي الوسط والهجوم .

الصحافة الإيطالية تشيد بمستواه وتطالب الرئيس بعدم التخلي عنه

عطفا على المستوى الكبير الذي قدمه في لقاء أمس حظي الجزائري بإشادة واسعة من الإعلام الإيطالي، غلام أثبت للجميع أن الحديث عن تراجع مستواه ما هو إلا حجة لإبقائه بديلا والضغط عليه من أجل تجديد عقده، بالحديث عن تجديد العقد طالبت الكثير من التقارير الرئيس دي لاونرتيس بضرورة الإبقاء على فوزي وتلبية مطالبه لأنه الأحسن في مركزه في إيطاليا وتضييعه سيكون خسارة كبيرة للفريق، يذكر أن الصحافة المحلية بدأت تتكلم عن وصول عرض جديد من نابولي لوكيل غلام حتى قبل تألقه يوم أمس فما بالك بعد مستواه المقدم.

باريس سان جرمان يتخلى عن صفقة غلام

كشفت تقارير فرنسية يوم أمس أن إدارة باريس سان جرمان تخلت عن فكرة ضم الدولي الجزائري فوزي غلام، صحيفة “لو 10 سبور” قالت أن غلام ومقربوه لم يبدوا أي رأي حول العرض المقدم رغم الاهتمام الكبير لإدارة النادي الباريسي بضمه ما جعلها تتخلى عن الصفقة وتوجه أنظارها للاعبين آخرين، يذكر أن غلام عبر صراحة في تصريح سابق عن رفضه اللعب في الدوري الفرنسي من دون أن يسمي أي نادي مؤكدا أن طموحه أكبر من أن يعود للدوري الذي انطلق منه .

إدارة نابولي تقرر رفع راتب غلام مرة أخرى ؟

صحيفة “لو 10 سبور” الفرنسية قالت أن إدارة نابولي أيضا أحبطتها، حيث لم تفاوضها بشكل جيد وكانت في كل مرة تماطل رغبة منها في إبقاء اللاعب الجزائري، التقرير الفرنسي كشف أيضا أن إدارة نابولي ستقدم عرضا جديدا لغلام يضاهي العروض التي تصله ما سيجعله من دون شك يقرر البقاء في انتظار معرفة قيمة هذا العرض، ويعتبر آخر عرض قدمته إدارة نابولي لغلام عبارة عن راتب بـ1.6 مليون أورو وهو عرض رفضه وكيل الجزائري من دون مناقشته.

بورقعة-ع