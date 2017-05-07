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كونتي يبلغ إدارة البلوز بضرورة التعاقد مع لوكاكو

كونتي يبلغ إدارة البلوز بضرورة التعاقد مع لوكاكو

By admin
7 مايو، 2017
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أكدت تقارير صحفية ان المدير الفني لفريق تشيلسي أنطونيو كونتي قد أبدى لإدارة الفريق إصراره على التعاقد مع مهاجم إيفرتون روميلو لوكاكو في الفترة القادمة.
ونشر موقع الكالتشيو ميركاتو نقلاً عن تقارير صحفية إنجليزية أن كونتي طالب إدارة الفريق اللندني بالتعاقد مع لوكاكو في الميركاتو القادم من أجل تدعيم الهجوم.
حيث من المنتظر رحيل مهاجم الفريق الأساسي دييغو كوستا في الفترة القادمة متوجهًا إلى الدوري الصيني، حيث تشير التقارير إلى ان اللاعب قد وقع على الإتفاق بالفعل مع فريق تيانجين كوانجين.
ومن ناحية أخرى يأمل كونتي أيضًا في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا في الموسم القادم ، حيث كان الاسباني هدفًا للبلوز منذ الصيف الماضي.
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