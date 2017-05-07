مجاني يلازم الدكة وطرابزون يسقط بصورة مفاجئة

ضيع نادي طرابزون سبور فرصة ذهبية للاقتراب أكثر من المراكز الأوروبية بسقوطه المفاجئ أمام قيصري سبور المهدد بالسقوط في اللقاء الذي جمع بينهما عشية أمس السبت ضمن الجولة الـثلاثين للدوري التركي، رفقاء مجاني تلقوا ثلاثة أهداف كاملة أمام فريق يعتبر ضعيفا على الورق ينافس على البقاء كانت كفيلة بإلحاق هزيمة جديدة بهم، من جانب طرابزون لازم مجاني الدكة ولم يشارك وهو خيار ربما يجلب للمدرب أورسون يونال كثيرا من النقد على اعتبار أن مجاني عنصر هام وتواجده على أرض الملعب أكثر من مهم .

ب-ع