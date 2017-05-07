مدرب السد يهدد بونجاح بالإبعاد

رغم أنه سجل رباعية كاملة قاد بها فريقه السد لفوز عريض على حساب الخريطيات، إلا أن الدولي الجزائري بغداد بونجاح اصطدم بتعليقات مدربه البرتغالي جوزوالدو فيريرا والرسائل الموجهة له، حيث وجه له التقني البرتغالي في تصريحات أوردتها أمس صحيفة العرب القطرية تحذيرات بضرورة التخلي عن عقليته الحالية.

فيريرا: “بونجاح سيجد نفسه قريبا خارج التشكيلة”

بحسب فيريرا فإن إبعاد بونجاح إن تم لن يكون بسبب مستواه فالكل يعلم ما يقدمه، لكن بسبب ما يقوم به فوق أرضية الميدان من استفزازات وتحركات تجاه لاعبي الفريق الخصم ليس لها داعي وقال: ” بغداد ينقصه الهدوء في الملعب، ويكثر النقاشات مع لاعبي الفريق المنافس، ما يهدده بالحصول على بطاقات صفراء. وقال: “هذا الأمر يضغط على الفريق ويجب أن يعمل بجد، وإلا فسنجده خارج الفريق في المباريات المقبلة “.

بونجاح يتلقى إشادة واسعة من الإعلام القطري والعربي

بعد رباعيته التاريخية في مرمى الخريطيات حظي الدولي الجزائري بإشادة واسعة جدا من الإعلام القطري وأيضا العربي، الصحافة القطرية تفننت في وصف بغداد ونهمه للتسجيل وقالت أنه هدّاف من الطراز الرفيع، من جهته نوه مدرب السد فيريرا بتسجيل مهاجمه الجزائري بونجاح لأربعة أهداف في لقاء الخريطيات وتحقيقه لهذه الحصيلة من الأهداف في شوط واحد.

بورقعة-ع